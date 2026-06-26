Escale lecture (à partir de 4 ans) Médiathèque Beaussais-sur-Mer
samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque · Beaussais-sur-Mer
Informations pratiques
Beaussais-sur-Mer
Escale lecture (à partir de 4 ans)
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 10:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Le rendez-vous lecture du mois proposé par votre médiathèque pour les + de 4 ans
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres.
A l’étage de la médiathèque .
Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68
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English :
L’événement Escale lecture (à partir de 4 ans) Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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