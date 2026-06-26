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AGENDA · Beaussais-sur-Mer

Escale lecture (à partir de 4 ans) Médiathèque Beaussais-sur-Mer

samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque · Beaussais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
35 Rue Ernest Rouxel
Ville
22650 Beaussais-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Beaussais-sur-Mer

Escale lecture (à partir de 4 ans)

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 10:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Le rendez-vous lecture du mois proposé par votre médiathèque pour les + de 4 ans
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour des livres.

A l’étage de la médiathèque   .

Médiathèque 35 Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68 

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English :

L’événement Escale lecture (à partir de 4 ans) Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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