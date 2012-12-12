Concert Baroque Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte
Concert Baroque Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte dimanche 28 juin 2026.
Fontenay-le-Comte
Concert Baroque
Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert du choeur VOCALIS de Luçon consacré principalement à Jean Sébastien BACH et Fran cesco DURANTE.
Le chœur Vocalis fête ses 10 ans ! Basé à Luçon et composé d’une vingtaine de chanteurs amateurs, il a proposé depuis sa création des œuvres de la période baroque (fin XVIIe début XVIIIe s.). Le chœur a toujours été dirigé par Henri Chauveau.
Pour cette saison, le chœur Vocalis a choisi de présenter deux œuvres connues des mélomanes la cantate BWV 4 de Jean Sébastien Bach (Christ lag in Todes Banden) et le Magnificat de Francesco Durante. Dans le même temps, Vocalis, comme à son habitude, mettra en valeur des compositeurs moins connus, notamment des pièces de compositrices féminines de l’époque fort peu données.
L’ensemble vocal, chanteurs et solistes, sera accompagné de l’ensemble instrumental professionnel Galatée dirigé par Gérard Llabrès. .
Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 49 80 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by Luçon’s VOCALIS choir, devoted mainly to Johann Sebastian BACH and Francesco DURANTE.
L’événement Concert Baroque Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Fontenay-le-Comte (Vendée)
- Terre-Neuve en Vendée Rue Nicolas Rapin Fontenay-le-Comte 12 juin 2026
- Conférence-dédicace de Christophe Dubois Fontenay-le-Comte 12 juin 2026
- Emmenez-moi Salle des OPS Fontenay-le-Comte 12 juin 2026
- CINÉ-CLUB Il était une fois la Révolution Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte 13 juin 2026
- Atelier bébé signe ODDAS Fontenay-le-Comte 13 juin 2026