Concert Baroque Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Concert Baroque

Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Concert du choeur VOCALIS de Luçon consacré principalement à Jean Sébastien BACH et Fran cesco DURANTE.

Le chœur Vocalis fête ses 10 ans ! Basé à Luçon et composé d’une vingtaine de chanteurs amateurs, il a proposé depuis sa création des œuvres de la période baroque (fin XVIIe début XVIIIe s.). Le chœur a toujours été dirigé par Henri Chauveau.

Pour cette saison, le chœur Vocalis a choisi de présenter deux œuvres connues des mélomanes la cantate BWV 4 de Jean Sébastien Bach (Christ lag in Todes Banden) et le Magnificat de Francesco Durante. Dans le même temps, Vocalis, comme à son habitude, mettra en valeur des compositeurs moins connus, notamment des pièces de compositrices féminines de l’époque fort peu données.

L’ensemble vocal, chanteurs et solistes, sera accompagné de l’ensemble instrumental professionnel Galatée dirigé par Gérard Llabrès. .

Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 49 80 29

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English :

Concert by Luçon’s VOCALIS choir, devoted mainly to Johann Sebastian BACH and Francesco DURANTE.

L’événement Concert Baroque Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin