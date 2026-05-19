Saint-Michel-en-l’Herm

Concert baroque

Église Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Au rendez-vous Bach, Durante, Peruchona.

Vocalis, chœur baroque Luçon sous la direction de Henri Chauveau

Galatée, ensemble instrumental sous la direction de Gérard Llabrès

Entrée payante, réservation en ligne via Hello Association (choeur baroque Vocalis) .

Église Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 49 80 29 henrichauveau@pm.me

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English :

On the programme: Bach, Durante, Peruchona.

L’événement Concert baroque Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud