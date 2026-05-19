Concert baroque Saint-Michel-en-l’Herm
Concert baroque Saint-Michel-en-l’Herm samedi 27 juin 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Concert baroque
Église Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Au rendez-vous Bach, Durante, Peruchona.
Vocalis, chœur baroque Luçon sous la direction de Henri Chauveau
Galatée, ensemble instrumental sous la direction de Gérard Llabrès
Entrée payante, réservation en ligne via Hello Association (choeur baroque Vocalis) .
Église Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 84 49 80 29 henrichauveau@pm.me
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English :
On the programme: Bach, Durante, Peruchona.
L’événement Concert baroque Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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