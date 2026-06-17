Saint-Michel-en-l’Herm

Balade contée à la Dive

La Dive Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Balade musicale contée

Vous découvrirez la Dive lors d’une balade musicale contée, vous admirerez l’estuaire du Lay, la Baie de l’Aiguillon, la Rochelle et l’île de Ré.

Puis, vous terminerez la soirée en contemplant le coucher du soleil.

Vous vous laisserez guider par de la musique et les chants.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

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La Dive Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Musical stroll

L’événement Balade contée à la Dive Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud