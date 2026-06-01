Colombières-sur-Orb

CONCERT BATH FOLK SINGERS

Église Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de la Fête de la Musique, Retrouvez la chorale anglaise Bath Folk Singers sous la direction de Matt Norman. Une série de concerts uniques mêlant chants de marins, ballades et airs traditionnels au cœur du patrimoine de la vallée.

Les concerts sont en libre participation.

À l’occasion de la Fête de la Musique, découvrez pour la toute première fois en France un ensemble vocal d’exception venu tout droit de Bath, cité britannique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dirigée par le talentueux multi-instrumentiste Matt Norman, cette chorale chaleureuse vous invite à un voyage musical captivant à travers le répertoire traditionnel anglais. Laissez-vous porter par la puissance vibrante des chants de marins, l’émotion intime des ballades anciennes et l’énergie communicative des chansons rebelles d’autrefois. Une immersion culturelle et artistique unique, accueillie au sein du patrimoine remarquable de nos villages. Un rendez-vous à partager en famille ou entre amis pour célébrer le début de l’été dans une ambiance conviviale et harmonieuse.

Les concerts sont en libre participation. .

Église Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie line.saw@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate Fête de la Musique, come see the English choir “Bath Folk Singers,” conducted by Matt Norman. A series of unique concerts blending sea shanties, ballads, and traditional tunes at the heart of the valley’s heritage.

Admission to the concerts is by donation.

L’événement CONCERT BATH FOLK SINGERS Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC