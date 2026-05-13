Rosheim

Concert Bazarr

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Bazarr, c’est un mélange explosif de reggae, electro dub, rap et drum’n’bass. Un live taillé pour faire monter la pression, vibrer les basses et transformer le Schnakeloch en véritable dancefloor à ciel ouvert !

Préparez-vous… ça va envoyer du lourd !

Bazarr, c’est un mélange explosif de reggae, electro dub, rap et drum’n’bass. Un live taillé pour faire monter la pression, vibrer les basses et transformer le Schnakeloch en véritable dancefloor à ciel ouvert !

Dans la lignée de Biga*Ranx ou Jahneration, avec une énergie brute façon La Phaze ou Tetra Hydro K, le groupe balance un show puissant qui donne une seule envie lever les mains et jumper ensemble …

Habitués des grosses scènes (Dub Inc, Taïro, Soom T…), ils débarquent chez nous avec une énergie communicative et un set calibré pour vous faire entrer en transe.

Plus de 100 000 streams, des nouveaux sons en préparation… et surtout une ambiance survoltée garantie.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Bazarr is an explosive mix of reggae, electro dub, rap and drum?n?bass. It’s a live show designed to turn up the heat, shake the bass and turn the Schnakeloch into an open-air dancefloor!

L’événement Concert Bazarr Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile