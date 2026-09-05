Concert Beethoven – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

L’Orchestre Pasdeloup met à l’honneur l’immense compositeur Ludwig van Beethoven.

Lors de ce concert, vous entendrez l’ouverture de Coriolan, suivie du 3e Concerto pour piano. Il se terminera par la célèbre et brillante 5e Symphonie.

Deux femmes sont à la tête de ce concert : la cheffe Marzena Diakun,

invitée régulièrement à diriger l’Orchestre Pasdeloup et la pianiste

Shani Diluka, programmée pour la première fois.

Nous vous plongeons dans l’univers beethovénien en interprétant un choix de ses plus belles œuvres.

Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 16 janvier 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).

Le samedi 16 janvier 2027

de 16h00 à 17h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-16T17:00:00+01:00

fin : 2027-01-16T18:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-16T16:00:00+02:00_2027-01-16T17:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.concertspasdeloup.fr/concerts/beethoven/ +33142781000 billetterie@concertspasdeloup.fr https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup https://www.facebook.com/orchestrepasdeloup



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