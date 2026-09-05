Concert Beethoven – Orchestre Pasdeloup La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt
samedi 16 janvier 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
L’Orchestre Pasdeloup met à l’honneur l’immense compositeur Ludwig van Beethoven.
Lors de ce concert, vous entendrez l’ouverture de Coriolan, suivie du 3e Concerto pour piano. Il se terminera par la célèbre et brillante 5e Symphonie.
Deux femmes sont à la tête de ce concert : la cheffe Marzena Diakun,
invitée régulièrement à diriger l’Orchestre Pasdeloup et la pianiste
Shani Diluka, programmée pour la première fois.
Nous vous plongeons dans l’univers beethovénien en interprétant un choix de ses plus belles œuvres.
Concert symphonique de l’Orchestre Pasdeloup, le samedi 16 janvier 2027 à 16h à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt).
Le samedi 16 janvier 2027
de 16h00 à 17h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-16T17:00:00+01:00
fin : 2027-01-16T18:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-16T16:00:00+02:00_2027-01-16T17:30:00+02:00
La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
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