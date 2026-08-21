Découvrez l’envers du décor et célébrez les 50 ans du LOTO !, Studios FDJ UNITED, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Découvrez l’envers du décor et célébrez les 50 ans du LOTO ! 19 et 20 septembre Studios FDJ UNITED Hauts-de-Seine

Groupe de 25 personnes maximum par créneau, 4 personnes maximum par inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une visite exceptionnelle des studios FDJ UNITED !

Plongez dans les coulisses des studiosFDJ UNITED à travers une expérience immersive dédiée à l’histoire du LOTO, qui célèbre cette année son 50ᵉ anniversaire. Au cours d’une visite d’1h30, laissez-vous guider à la découverte de l’envers du décor d’un tirage LOTO. De nombreuses animations ludiques rythmeront le parcours, avec plusieurs lots à gagner pour rendre cette expérience encore plus interactive et mémorable. Une occasion unique de découvrir les secrets de fabrication du jeu emblématique des Français et de vivre, le temps d’une visite, l’émotion des grands tirages.

Au fil d’un parcours guidé, objets iconiques, décors et installations techniques dévoilent les différentes étapes de préparation et de réalisation des émissions, ainsi que les secrets de fabrication de jeux devenus emblématiques. Les visiteurs accèdent à des espaces habituellement fermés au public et peuvent échanger avec les équipes qui participent à leur conception et à leur production.

L’expérience se poursuit sur les plateaux : entrez dans la peau d’un présentateur, avant de participer à plusieurs animations interactives. Une occasion unique de porter un nouveau regard sur l’histoire, les savoir-faire et les coulisses de FDJ UNITED.

La visite est réservée aux personnes majeures.

Ouverture des inscriptions le 1er septembre à 12h00.

Studios FDJ UNITED 121 rue d’Aguesseau 92643 Boulogne-Billancourt cedex Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fdj-communicationgroupe.helium-connect.fr/player/6687b0423f32e0c5fbcc9e0c/fpl/journees-patrimoine-2026 »}] [{« link »: « https://www.fdjunited.com/fr/ »}, {« link »: « https://fdj-communicationgroupe.helium-connect.fr/player/6687b0423f32e0c5fbcc9e0c/fpl/journees-patrimoine-2026 »}]

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©ElliottBitton