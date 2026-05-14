Concert Béh’Ouai Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Béh’Ouai

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Béh’Ouai Made in Chicago, le groupe Beh’ouai installé à Niort, d’où est originaire Laure Elie-Kramer après 15 ans passé au Etats Unis, forme ce duo avec son compagnon américain Christopher Kramer. Ils proposent du rock alternatif, du blues… ils composent, ils chantent et jouent

aussi bien de la guitare que du clavier. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Béh’Ouai Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine