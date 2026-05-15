Bernardvillé

concert

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

concert par l’école de musique du Vivarium du Val de Villé dans le cadre du 15e anniversaire de l’association des Amis de Baumgarten

concert par l’école de musique du Vivarium du Val de Villé dans le cadre du 15e anniversaire de l’association des Amis de Baumgarten 0 .

chemin de Compostelle 1 Bernardvillé 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 79 68 13 34 framathatterer@orange.fr

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English :

concert by the Vivarium du Val de Villé music school as part of the 15th anniversary of the Friends of Baumgarten association

L’événement concert Bernardvillé a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr