Concert Big Band Ronce-les-Bains La Tremblade

La Tremblade

Concert Big Band

Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Concert Big Band

.

Ronce-les-Bains La pinède Avenue de la Cèpe La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big Band concert

L’événement Concert Big Band La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade