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AGENDA · Bioussac

Concert La Rêverie Bioussac

vendredi 31 juillet 2026 · La Rêverie · Bioussac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
La Rêverie
Adresse
8 rue du muletier d'Oyer
Ville
16700 Bioussac
Département
Charente
Tarif

Bioussac

Concert

La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24 

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English :

L’événement Concert Bioussac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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