AGENDA · Bioussac
Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer La Rêverie Bioussac
vendredi 21 août 2026 · La Rêverie · Bioussac
Informations pratiques
Bioussac
Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer
La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente
Tarif : 12 – 12 – 93 EUR
En fonction de l’évènement choisi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24
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English :
L’événement Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer Bioussac a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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