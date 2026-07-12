Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer La Rêverie Bioussac

Informations pratiques

Bioussac

Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer

La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : 12 – 12 – 93 EUR

En fonction de l’évènement choisi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24

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English :

L’événement Festival Les 4 Z’Arts d’Oyer Bioussac a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente