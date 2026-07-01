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AGENDA · Bioussac

Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre L’Abrègement Bioussac

mercredi 29 juillet 2026 · L'Abrègement · Bioussac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
L'Abrègement
Adresse
Chapelle du Château de l'Abrègement
Ville
16700 Bioussac
Département
Charente
Tarif
18 18 18

Bioussac

Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre

L’Abrègement Chapelle du Château de l’Abrègement Bioussac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Arborescences Sonores est une saison de musique de chambre.
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L’Abrègement Chapelle du Château de l’Abrègement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine   arborescences.sonores@gmail.com

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English :

Arborescences Sonores is a chamber music series.

L’événement Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Bioussac a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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