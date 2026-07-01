Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre L’Abrègement Bioussac
mercredi 29 juillet 2026 · L'Abrègement · Bioussac
Informations pratiques
Bioussac
Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre
L’Abrègement Chapelle du Château de l’Abrègement Bioussac Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Arborescences Sonores est une saison de musique de chambre.
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L’Abrègement Chapelle du Château de l’Abrègement Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine arborescences.sonores@gmail.com
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English :
Arborescences Sonores is a chamber music series.
L’événement Festival Arborescence, concerts de musiques de chambre Bioussac a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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