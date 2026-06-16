Bréhal

Concert Black cotton

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Blues. Black Cotton Trio revisite le blues dans sa forme la plus dépouillée et habitée. Ce trio acoustique nous plonge au cœur des racines du blues pour en extraire toute l’émotion brute. Un blues profond, sans artifice, porté par le son du bois, du métal et du souffle ! .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr

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English : Concert Black cotton

L’événement Concert Black cotton Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer