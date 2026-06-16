Concert Black cotton Bréhal
Concert Black cotton Bréhal dimanche 2 août 2026.
Bréhal
Concert Black cotton
La cale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Blues. Black Cotton Trio revisite le blues dans sa forme la plus dépouillée et habitée. Ce trio acoustique nous plonge au cœur des racines du blues pour en extraire toute l’émotion brute. Un blues profond, sans artifice, porté par le son du bois, du métal et du souffle ! .
La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93 communication@brehal.fr
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English : Concert Black cotton
L’événement Concert Black cotton Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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