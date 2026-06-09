Bréhal

Concert John and Betty

La cale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:30:00

fin : 2026-07-12 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Rock. John & Betty sont des strongwriters réunis dans un ensemble rock and roll inspiré par les années 60 et 70.

Ils composent des chansons en anglais et des reprises de titres emblématiques. .

La cale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 93

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English : Concert John and Betty

L’événement Concert John and Betty Bréhal a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Granville Terre et Mer