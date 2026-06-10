Œuvres de papier et bois flotté de Chantal Dupont Bréhal lundi 13 juillet 2026.

Bréhal

Œuvres de papier et bois flotté de Chantal Dupont

Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

Exposition. Les horaires d’ouverture sont affichés sur place. .

Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr

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English : Œuvres de papier et bois flotté de Chantal Dupont

L’événement Œuvres de papier et bois flotté de Chantal Dupont Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer