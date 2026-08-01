Concert Blondin et la bande des terriens Meaulne-Vitray
vendredi 21 août 2026 · Meaulne-Vitray
Informations pratiques
Meaulne-Vitray
Concert Blondin et la bande des terriens
L’auberge du Cheval Blanc Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez assister à un concert exceptionnel avec Blondin et la bande des terriens; Julien et Flavien, promettant une ambiance garantie ! Une assiette complète (andouillette frites OU saucisses et merguez, et tarte aux pommes) est proposée à partir de 19h30.
.
L’auberge du Cheval Blanc Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 02 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy %E0 an exceptional concert with Blondin and the Terriens; Julien and Flavien promise a great time! A full meal (andouillette with fries OR sausages and merguez, and apple pie) will be served starting at 7:30 p.m.
L’événement Concert Blondin et la bande des terriens Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Meaulne-Vitray (Allier)
- Vide grenier Meaulne-Vitray 30 août 2026
- Fête patronale Meaulne-Vitray 30 août 2026
- Repas champêtre Meaulne-Vitray 11 octobre 2026