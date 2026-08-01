Informations pratiques

Meaulne-Vitray

Concert Blondin et la bande des terriens

L’auberge du Cheval Blanc Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez assister à un concert exceptionnel avec Blondin et la bande des terriens; Julien et Flavien, promettant une ambiance garantie ! Une assiette complète (andouillette frites OU saucisses et merguez, et tarte aux pommes) est proposée à partir de 19h30.

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L’auberge du Cheval Blanc Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 02 85

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English :

Come enjoy %E0 an exceptional concert with Blondin and the Terriens; Julien and Flavien promise a great time! A full meal (andouillette with fries OR sausages and merguez, and apple pie) will be served starting at 7:30 p.m.

L’événement Concert Blondin et la bande des terriens Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme