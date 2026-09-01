AGENDA · Ornans
Concert BLUE TREND Salle Saint-Vernier Ornans
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Saint-Vernier · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Concert BLUE TREND
Salle Saint-Vernier Rue Saint-Vernier Ornans Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Concert POP, SOUL, JAZZ, avec le duo BLUE TREND, musiciens du groupe MALIBU .
Salle Saint-Vernier Rue Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 72 98 59
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English :
L’événement Concert BLUE TREND Ornans a été mis à jour le 2026-08-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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