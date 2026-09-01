Concert BLUE TREND Salle Saint-Vernier Ornans

Informations pratiques

Ornans

Concert BLUE TREND

Salle Saint-Vernier Rue Saint-Vernier Ornans Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Concert POP, SOUL, JAZZ, avec le duo BLUE TREND, musiciens du groupe MALIBU .

Salle Saint-Vernier Rue Saint-Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 72 98 59

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English :

L’événement Concert BLUE TREND Ornans a été mis à jour le 2026-08-25 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)