Concert Blues Koèm Chaource
Concert Blues Koèm Chaource samedi 11 avril 2026.
Chaource
Concert Blues Koèm
1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Samedi 11 avril CHAOURCE Concert Blues Koèm. A partir de 19h30 au Shaka Pub.
On adore son blues entrainant, toujours un plaisir de le recevoir, l’écouter, participer ! KOÈM nous vient du secteur de Dijon et nous interprétera compos et reprises dont certains titres révélés de son nouvel album !
Concert gratuit, restauration sur place.
Informations et réservations (recommandée pour dîner sur place) +33 (0)6 20 59 71 38 .
1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Blues Koèm Chaource a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Chaource (Aube)
- Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource 10 avril 2026
- Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource 11 avril 2026
- Rendez-vous motard(e)s Chaource 12 avril 2026
- Bourse aux vêtements (printemps/été) Chaource 13 avril 2026
- Concert Blues Steve Tallis Chaource 18 avril 2026