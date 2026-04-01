Chaource

Concert Blues Koèm

1 route de la forêt d’Aumont Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril CHAOURCE Concert Blues Koèm. A partir de 19h30 au Shaka Pub.

On adore son blues entrainant, toujours un plaisir de le recevoir, l’écouter, participer ! KOÈM nous vient du secteur de Dijon et nous interprétera compos et reprises dont certains titres révélés de son nouvel album !

Concert gratuit, restauration sur place.

Informations et réservations (recommandée pour dîner sur place) +33 (0)6 20 59 71 38 .

1 route de la forêt d’Aumont Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 20 59 71 38

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English :

L’événement Concert Blues Koèm Chaource a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance