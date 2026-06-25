Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère
Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard
La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soirée concert au Domaine avec Quentin Winter et Philippe Menard
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53
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English :
Concert Evening at the Domaine with Quentin Winter and Philippe Menard
L’événement Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais