Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère jeudi 30 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Nouère

Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soirée concert au Domaine avec Quentin Winter et Philippe Menard

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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53

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English :

Concert Evening at the Domaine with Quentin Winter and Philippe Menard

L’événement Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais