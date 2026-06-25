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Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère

Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
La Chevalerie
Adresse
264 route de la Vigerie
Ville
16170 Saint-Amant-de-Nouère
Département
Charente
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
15 15 15 moins de 10 ans

Saint-Amant-de-Nouère

Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Soirée concert au Domaine avec Quentin Winter et Philippe Menard
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 88 53 

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English :

Concert Evening at the Domaine with Quentin Winter and Philippe Menard

L’événement Concert Blues Quentin Winter et Philippe Menard Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Rouillacais

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