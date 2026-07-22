CONCERT BLUES-ROCK TIBIRAN-JAUNAC Tibiran-Jaunac

Informations pratiques

Tibiran-Jaunac

CONCERT BLUES-ROCK

TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous au bar pour une soirée blues-rock pleine d’énergie et de convivialité !

Enselme Edorh mêle avec talent sonorités acoustiques et électriques.

Porté par une voix profonde et feutrée, il vous fera voyager au fil de ses compositions et de reprises de grands classiques du blues et du rock.

De la bonne musique, du feeling et une ambiance conviviale pour passer une belle soirée

Gratuit

Ouvert à tous

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TIBIRAN-JAUNAC Camping Le Rural Tibiran-Jaunac 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 22 21 52

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English :

Head to the bar for a blues-rock evening full of energy and good vibes!

Enselme Edorh skillfully blends acoustic and electric sounds.

With his deep, velvety voice, he’ll take you on a journey through his original compositions and covers of blues and rock classics.

Great music, soulful performances, and a friendly atmosphere for a wonderful evening

Free

Open to everyone

L’événement CONCERT BLUES-ROCK Tibiran-Jaunac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65