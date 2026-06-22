Vailhauquès

Concert Bohemian Dandy

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de BOHEMIAN DANDY !

Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de BOHEMIAN DANDY.

Style pop rock acoustique

Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition. .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert Bohemian Dandy Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup