Vailhauquès

Concert Mister Ralf Blues Band

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Dans le cadre de Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de MISTER RALF BLUES BAND !

Dans le cadre de la programmation Place à l’été , la municipalité vous propose un concert de MISTER RALF BLUES BAND.

Biographie Mister Ralf Blues Band vous emmène en voyage dans le monde du Blues, du roots acoustique des états du Sud des Etats Unis baignés par le Mississipi jusqu’au Chicago Blues électrique des villes du Nord.

Restauration sur place possible, réservation auprès des commerçants. Tables à disposition. .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

A festive and friendly summer evening at the rhythm of live music

L’événement Concert Mister Ralf Blues Band Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup