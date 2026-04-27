Baud

Concert bombarde et piano duo Faget-Kervarec

église Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le duo Faget-Kervarec, c’est une femme, Caroline et un homme, Pêr Vari, qui allient avec grâce le piano, le chant et la bombarde.

Ils accordent avec subtilité des univers musicaux issus à la fois de la musique classique et de la tradition bretonne.

Ils se produisent depuis 18 mois sur toute la Bretagne avec un spectacle musical, conté, chanté en français et en breton, ponctué d’histoires, de rêves et de déambulations.

Caroline et Pêr Vari font rayonner le matrimoine breton et la place des femmes dans l’histoire de la Bretagne à travers un voyage bouleversant, entre légendes et figures populaires.

L’enregistrement de l’album Gwragez, L’île aux femmes fut une évidence, humaine et artistique, après les retours enthousiastes du public lors de chacune des 45 représentations du duo sur toute la Bretagne.

Un album original et sensible qui reprend dans leur intégralité les textes et les mélodies du spectacle Gwragez, L’île aux femmes .

20h30 gratuit sur réservation. .

église Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Concert bombarde et piano duo Faget-Kervarec Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté