Exposition à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne La médiathèque du Quatro Baud

Baud

Exposition à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne

La médiathèque du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-30

Cette exposition proposée par Bretagne Culture Diversité est consacrée au patrimoine culturel immatériel tels que la musique, la danse, les contes, les jeux et sports traditionnels, les usages populaires des plantes ou encore le fest-noz…

À travers ces éléments, véritables patrimoines vivants en perpétuel renouvellement, venez (re)découvrir la richesse et la diversité culturelles de la Bretagne.

Cette exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et son patrimoine à travers une réflexion sur les pratiques culturelles qui y sont présentes leur vitalité, leur ancrage dans le quotidien, leur transmission et adaptation à la société contemporaine.

Illustrée par un ensemble de témoignages de porteurs de ces patrimoines vivants, cette exposition se veut tout en images et en sons ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et partez à la rencontre des richesses culturelles présentes en Bretagne !.

Accessible aux heures d’ouverture du Quatro. .

La médiathèque du Quatro 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Exposition à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté