Pôle culturel le Quatro Mai Le Quatro Baud
Pôle culturel le Quatro Mai Le Quatro Baud samedi 2 mai 2026.
Baud
Pôle culturel le Quatro Mai
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-02
• Samedi 2 à 11h croc’en bulles
• Mardi 5 à 14h30 café-causerie
• Lundi 11 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud la gendarmerie morbihannaise dans la résistance par Dominique Le Dortz
• Mardi 12 et 26 conversation en anglais
• Mercredi 20 à 15h créer une carte postale d’artiste avec Janis Aussel dès 7 ans
• Vendredi 29 à 12h30 sieste musicale
• Exposition jusqu’au 2 juin à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne
• Exposition du 20 mai au 6 juin de Janis Aussel illustratrice et réalisatrice de films d’animation.
Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
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English :
L’événement Pôle culturel le Quatro Mai Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté
À voir aussi à Baud (Morbihan)
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