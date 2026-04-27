Pôle culturel le Quatro Mai Le Quatro Baud

Baud

Pôle culturel le Quatro Mai

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

• Samedi 2 à 11h croc’en bulles

• Mardi 5 à 14h30 café-causerie

• Lundi 11 à 14h conférence du groupe d’histoire du Pays de Baud la gendarmerie morbihannaise dans la résistance par Dominique Le Dortz

• Mardi 12 et 26 conversation en anglais

• Mercredi 20 à 15h créer une carte postale d’artiste avec Janis Aussel dès 7 ans

• Vendredi 29 à 12h30 sieste musicale

• Exposition jusqu’au 2 juin à la découverte du patrimoine culturel immatériel en Bretagne

• Exposition du 20 mai au 6 juin de Janis Aussel illustratrice et réalisatrice de films d’animation.

Gratuit sur inscription. Tout le programme en ligne. .

Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Pôle culturel le Quatro Mai Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté