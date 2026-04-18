Concert Bonneville Place des Eiders La Tremblade

La Tremblade

Concert Bonneville

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Toujours ce singe qui se balade derrière lui avec sa guitare ou sa basse, c’est amusant, un peu comme ses chansons, souvent joueuses et pleines de malice.

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

There’s always that monkey wandering around behind him with his guitar or bass. It’s fun, a bit like his songs, often playful and full of mischief

L’événement Concert Bonneville La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade