Concert Bonneville Valleroy
vendredi 17 juillet 2026 · Valleroy
Informations pratiques
Valleroy
Concert Bonneville
7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Dans le cadre des F’estivales, organisées par la communauté de commune Orne Lorraine Confluence, venez découvrir:
En concert le groupe Bonneville
En cas de mauvais temps, rendez-vous en salle des fêtesTout public
0 .
7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20
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English :
As part of the F’estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence community of municipalities, come discover:
A concert by the band Bonneville
In case of bad weather, the event will be held in the community hall
L’événement Concert Bonneville Valleroy a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL