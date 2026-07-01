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AGENDA · Valleroy

Concert Bonneville Valleroy

vendredi 17 juillet 2026 · Valleroy

Concert Bonneville Valleroy

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
7 place de la Mairie
Ville
54910 Valleroy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Valleroy

Concert Bonneville

7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Dans le cadre des F’estivales, organisées par la communauté de commune Orne Lorraine Confluence, venez découvrir:

En concert le groupe Bonneville

En cas de mauvais temps, rendez-vous en salle des fêtesTout public
0  .

7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the F’estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence community of municipalities, come discover:

A concert by the band Bonneville

In case of bad weather, the event will be held in the community hall

L’événement Concert Bonneville Valleroy a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL

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