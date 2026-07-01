Informations pratiques

Valleroy

Concert Bonneville

7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Dans le cadre des F’estivales, organisées par la communauté de commune Orne Lorraine Confluence, venez découvrir:

En concert le groupe Bonneville

En cas de mauvais temps, rendez-vous en salle des fêtesTout public

0 .

7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 04 20

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English :

As part of the F’estivales festival, organized by the Orne Lorraine Confluence community of municipalities, come discover:

A concert by the band Bonneville

In case of bad weather, the event will be held in the community hall

L’événement Concert Bonneville Valleroy a été mis à jour le 2026-07-02 par MILTOL