Découverte des chauves-souris en Lorraine, Site du jardin nature LPO, Valleroy

Informations pratiques

Découverte des chauves-souris en Lorraine Samedi 1 août, 19h30 Site du jardin nature LPO Meurthe-et-Moselle

Sur inscription, Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T19:30:00+02:00 – 2026-08-01T21:30:00+02:00

Venez découvrir les espéces de chauves-souris présente en Lorraine. Leur mode de vie et leur proximité avec les Hommes en font des espéces vulnérables, souvent mal perçues. Durant l’animation une présentation des espéces et les causes d’acceuil au centre de soin sera faite au public. Nous partirons en balade pour les observer dans le jardin nature LPO et le bois attenant au centre. Une Bat box nous permettra d’identifier les espéces et de suivre les partie de chasse de ces espéces nocturnes.

Site du jardin nature LPO Valleroy Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « sabine.nessus@csfl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 49 81 34 98 »}]

Découverte des espèces locales et leur mode de vie. Lorraine Pipistrelle commune

Frédéric BURDA-CSFL