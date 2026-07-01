Informations pratiques

Valleroy

Fête nationale

7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête nationale organisée par la Mairie Valleroy

Entrée libre

Espaces jeux

Animations musicales

Feu d’artifice

Buvette et restaurationTout public

0 .

7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 26 78

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English :

National Holiday Celebration Organized by the Valleroy City Hall

Free admission

Play areas

Live music

Fireworks

Refreshments and food

L’événement Fête nationale Valleroy a été mis à jour le 2026-06-30 par MILTOL