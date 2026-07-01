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AGENDA · Valleroy

Fête nationale Valleroy

samedi 11 juillet 2026 · Valleroy

Fête nationale Valleroy

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 place de la Mairie
Ville
54910 Valleroy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Valleroy

Fête nationale

7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Fête nationale organisée par la Mairie Valleroy

Entrée libre

Espaces jeux
Animations musicales
Feu d’artifice

Buvette et restaurationTout public
0  .

7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 26 78 

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English :

National Holiday Celebration Organized by the Valleroy City Hall

Free admission

Play areas
Live music
Fireworks

Refreshments and food

L’événement Fête nationale Valleroy a été mis à jour le 2026-06-30 par MILTOL

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