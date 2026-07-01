Fête nationale Valleroy
samedi 11 juillet 2026 · Valleroy
Informations pratiques
Valleroy
Fête nationale
7 place de la Mairie Valleroy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Fête nationale organisée par la Mairie Valleroy
Entrée libre
Espaces jeux
Animations musicales
Feu d’artifice
Buvette et restaurationTout public
0 .
7 place de la Mairie Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 26 78
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English :
National Holiday Celebration Organized by the Valleroy City Hall
Free admission
Play areas
Live music
Fireworks
Refreshments and food
L’événement Fête nationale Valleroy a été mis à jour le 2026-06-30 par MILTOL
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