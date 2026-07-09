Informations pratiques

Bourgnac

Concert

188 route du lavoir Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert Dawa Salfati

Le ressac des vagues où l’on retrouve ses origines îliennes c’est là, la profondeur organique de Dawa Salfati. Musique émotionnelle, elle crée des chansons porteuses d’un message du monde.

Repas Salade composée, tofu de pois chiche-frites à 8€. Rés: 06 44 92 02 20.

21h, 5€/pers (+ 5€ adhésion annuelle). 188 route du lavoir

Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr .

188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert

L’événement Concert Bourgnac a été mis à jour le 2026-07-09 par Vallée de l’Isle en Périgord