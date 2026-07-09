Concert Bourgnac
mercredi 26 août 2026 · Bourgnac
Informations pratiques
Bourgnac
Concert
188 route du lavoir Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert Dawa Salfati
Le ressac des vagues où l’on retrouve ses origines îliennes c’est là, la profondeur organique de Dawa Salfati. Musique émotionnelle, elle crée des chansons porteuses d’un message du monde.
Repas Salade composée, tofu de pois chiche-frites à 8€. Rés: 06 44 92 02 20.
21h, 5€/pers (+ 5€ adhésion annuelle). 188 route du lavoir
Guinguette de l’eau de là www.guinguettedeleaudela.fr .
188 route du lavoir Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert
L’événement Concert Bourgnac a été mis à jour le 2026-07-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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