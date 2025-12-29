Concert Brahms le tzigane Vitré

Concert Brahms le tzigane

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Concert Brahms le tzigane du choeur de chambre Mélisme(s) et Bankal Trio à la salle le Théâtre de Vitré, le jeudi 12 mars 2026 à 20h30.

Le pari de Gildas Pungier ? Faire se confronter et se rencontrer la musique tzigane et les pièces de Brahms s’en inspirant en adaptant les partitions du célèbre compositeur pour chœur, piano, contrebasse, clarinette et accordéon. Pari audacieux mais enthousiasmant ! Avec la complicité du Bankal Trio qui s’est donné pour mission l’interprétation de la musique d’Europe de l’Est, ce programme mélange avec jubilation et nostalgie la musique populaire et la musique savante.

Si l’on connaît les célèbres danses hongroises, le compositeur écrit également plusieurs opus consacrés au répertoire choral d’origine populaire, très en vogue dans l’empire Austro-Hongrois. Les danses qui ont inspiré Brahms sont des czardas, qui alternent une partie lente et une partie très rapide, agitée. Quasi improvisées, ces czardas étaient pour les musiciens tziganes l’occasion de montrer leur éblouissante virtuosité tout en défendant l’esprit de liberté de ce peuple nomade.

Durée 1h15

Tout public.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

+33 2 23 55 55 80

English :

