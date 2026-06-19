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Concert BRAZAKUZA Jeu de Paume Rennes

Concert BRAZAKUZA Jeu de Paume Rennes

Concert BRAZAKUZA Jeu de Paume Rennes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Jeu de Paume

Adresse : 12, rue Saint-Louis, Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Concert BRAZAKUZA Jeu de Paume Rennes Jeudi 27 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

concert

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.
Organisé par le Jeu de Paume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T22:00:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr  

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40


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