Concert BRAZAKUZA Jeu de Paume Rennes Jeudi 27 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

concert

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre fête et poésie, des morceaux aux sonorités brésiliennes qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

Organisé par le Jeu de Paume

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T22:00:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



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