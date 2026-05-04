Concert Brésilien du FOEP Onesse-Laharie
Concert Brésilien du FOEP Onesse-Laharie dimanche 19 juillet 2026.
Onesse-Laharie
Concert Brésilien du FOEP
Foyer Municipal d’Onesse Onesse-Laharie Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Envie de vous immerger dans la culture musicale du Brésil ?
Venez écouter le concert brésilien organisé par le FOEP, joué et interprété par Tommy Vidal ( compositeur, chanteur et multi-instrumentiste ), Jairo Rodrigues aux percussions, Rob Lavers au saxophone, Jacob Muniz à la batterie.
Envie de vous immerger dans la culture musicale du Brésil ?
Venez écouter le concert brésilien joué et interprété par Tommy Vidal ( compositeur, chanteur et multi-instrumentiste ), Jairo Rodrigues aux percussions, Rob Lavers au saxophone, Jacob Muniz à la batterie.
Ce concert vous est proposé par le FOEP .
Foyer Municipal d’Onesse Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 70 69 88 foep40@yahoo.com
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English : Concert Brésilien du FOEP
Want to immerse yourself in Brazil’s musical culture?
Come and listen to the Brazilian concert organized by FOEP, performed by Tommy Vidal (composer, singer and multi-instrumentalist), Jairo Rodrigues on percussion, Rob Lavers on saxophone and Jacob Muniz on drums.
L’événement Concert Brésilien du FOEP Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Morcenx