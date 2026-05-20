Onesse-Laharie

Projet créatif et Ludothèque Ludobus

Foyer Rural Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Projet créatif et Ludothèque proposée par le Ludobus et animée par Pollyanna.

Tout public

Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Projet créatif et Ludothèque proposée par le Ludobus et animée par Pollyanna.

Tout public .

Foyer Rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Projet créatif et Ludothèque Ludobus

Come and enjoy the Creative Project and Toy Library activities organized by the Ludobus and led by Pollyanna.

Open to all

L’événement Projet créatif et Ludothèque Ludobus Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx