Projet créatif et Ludothèque Ludobus Onesse-Laharie
Projet créatif et Ludothèque Ludobus Onesse-Laharie lundi 27 juillet 2026.
Onesse-Laharie
Projet créatif et Ludothèque Ludobus
Foyer Rural Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Projet créatif et Ludothèque proposée par le Ludobus et animée par Pollyanna.
Tout public
Venez passer un moment de convivialité avec l’animation Projet créatif et Ludothèque proposée par le Ludobus et animée par Pollyanna.
Tout public .
Foyer Rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Projet créatif et Ludothèque Ludobus
Come and enjoy the Creative Project and Toy Library activities organized by the Ludobus and led by Pollyanna.
Open to all
L’événement Projet créatif et Ludothèque Ludobus Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Morcenx
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