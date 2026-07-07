Concert Brieg Guerveno Landévennec
jeudi 6 août 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Concert Brieg Guerveno
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Pop-folk bretonne
Avec Un Noz a Vo, son dernier album salué par la critique, l’artiste a ouvert encore davantage les contours de son univers, entre arrangements ambitieux et écriture profondément intime.
À l’ancienne Abbaye de Landévennec, Brieg Guerveno propose un concert guitare-voix, au plus près de l’émotion et du silence. .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Concert Brieg Guerveno Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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