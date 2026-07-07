Informations pratiques

Landévennec

Concert Brieg Guerveno

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Pop-folk bretonne

Avec Un Noz a Vo, son dernier album salué par la critique, l’artiste a ouvert encore davantage les contours de son univers, entre arrangements ambitieux et écriture profondément intime.

À l’ancienne Abbaye de Landévennec, Brieg Guerveno propose un concert guitare-voix, au plus près de l’émotion et du silence. .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Concert Brieg Guerveno Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime