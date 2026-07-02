Concert Danns ! Landévennec
jeudi 13 août 2026 · Landévennec
Informations pratiques
Landévennec
Concert Danns !
Place Yann Landévennec Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Musique et Danse d’Écosse et de Nouvelle Écosse
Le concert-spectacle De terre et de bois célèbre la pulsation primitive du corps, où chaque pas devient battement, chaque frappe sur le sol réveille l’écho d’une mémoire ancestrale. Une danse percussive envoûtante où le sol résonne au rythme des corps. La danse frappe, glisse, saute dans une transe rythmique, mêlant souffle, poussière et vibrations boisées. .
Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90
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English :
L’événement Concert Danns ! Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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