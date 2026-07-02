Informations pratiques

Landévennec

Concert Danns !

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Musique et Danse d’Écosse et de Nouvelle Écosse

Le concert-spectacle De terre et de bois célèbre la pulsation primitive du corps, où chaque pas devient battement, chaque frappe sur le sol réveille l’écho d’une mémoire ancestrale. Une danse percussive envoûtante où le sol résonne au rythme des corps. La danse frappe, glisse, saute dans une transe rythmique, mêlant souffle, poussière et vibrations boisées. .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Concert Danns ! Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime