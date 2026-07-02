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AGENDA · Landévennec

Concert Danns ! Landévennec

jeudi 13 août 2026 · Landévennec

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Yann Landévennec
Ville
29560 Landévennec
Département
Finistère
Tarif

Landévennec

Concert Danns !

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Musique et Danse d’Écosse et de Nouvelle Écosse

Le concert-spectacle De terre et de bois célèbre la pulsation primitive du corps, où chaque pas devient battement, chaque frappe sur le sol réveille l’écho d’une mémoire ancestrale. Une danse percussive envoûtante où le sol résonne au rythme des corps. La danse frappe, glisse, saute dans une transe rythmique, mêlant souffle, poussière et vibrations boisées.   .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90 

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English :

L’événement Concert Danns ! Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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