Concert Burning heads (skate punk mélodique) La Loco Quimperlé

Concert Burning heads (skate punk mélodique)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 03:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Nés à Orléans dans les années 80, toujours actifs après presque 40 années de péripéties romanesques, les Burning Heads ont traversé les époques, contourné les modes et transcendé les styles de leur héritage oi! et rock australien au punk hardcore en passant par l’électro, le dub et le reggae !

Ils sont devenus l’un des groupes les plus endurants, actifs et respectés du microcosme alternatif, tournée après tournée, album après album, signant aussi bien avec une major (Yelen, filiale de Sony) qu’avec des labels indépendants aussi emblématiques que PIAS, Epitaph ou Victory.

Leur longue vie fut riche de rapports humains sincères et parfois complexes. Une vie qu’ils firent le choix de traverser dans le confort des larges fringues de skate et dans l’inconfort de l’intégrité assumée. Une vie assurément marquée au sceau du mantra sacré Fun ! Passion ! Energie ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Burning heads (skate punk mélodique)

L’événement Concert Burning heads (skate punk mélodique) Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS