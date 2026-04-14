CONCERT, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère
CONCERT, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère vendredi 29 mai 2026.
CONCERT Vendredi 29 mai, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne
Participation libre mais nécessaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:30:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle.
Inspirées depuis l’enfance par les sons des Terres Celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature. Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments : harpe celtique, guitare, tin et low whistles, bodhrán. « Un écho enchanteur dans un style celtique unique. »
Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie
Araëlle
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