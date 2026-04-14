Atelier débrouillardise – Rivetage et soudure (1/2), Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère
Atelier débrouillardise – Rivetage et soudure (1/2), Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère lundi 11 mai 2026.
Atelier débrouillardise – Rivetage et soudure (1/2) Lundi 11 mai, 14h00 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Vous aimeriez savoir bricoler ? Cet atelier est fait pour vous ! Des cours, des fiches pratiques, des démonstrations, … animés par Alain bénévole au Buv’Art.
Tous les lundis hors vacances scolaires, retrouvez Alain et d’autres bricoleurs avertis pour apprendre les bases du bricolage dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.
N’hésitez pas à nous indiquer les sujets qui vous intéressent en répondant au sondage.
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Vous aimeriez savoir bricoler ? Cet atelier est fait pour vous ! Des cours, des fiches pratiques, des démonstrations, … Aujourd’hui, le rivetage et la soudure (Première partie).
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