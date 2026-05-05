Cinéma : Goat, rêver plus haut, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Cinéma : Goat, rêver plus haut Vendredi 22 mai, 18h30 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5€ (étudiants – adhérents Cinéfol – adhérents Foyer Rural – séniors + de 65 ans – carte ligue de l’enseignement)) Tarif super réduit : 4€ (moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Film d’animation de Tyree Dillihay, Adam Rosette – U.S.A. – 2026 – 1h40

Tout public – Conseillé à partir de 6 ans

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de «roarball» – un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et féroces du règne animal – il entend bien saisir sa chance. Problème : ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un «petit» dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands.

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Séance proposée en partenariat avec Cinéfol 31