Cinéma : Le crime du 3ème étage, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Cinéma : Le crime du 3ème étage Vendredi 22 mai, 21h00 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Tarif plein : 7€ Tarif réduit : 5€ (étudiants – adhérents Cinéfol – adhérents Foyer Rural – séniors + de 65 ans – carte ligue de l’enseignement)) Tarif super réduit : 4€ (moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, demandeurs d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T21:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T21:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

De Rémi Bezançon – France – 2026 – 1h44

Avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne…

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ?

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Séance proposée en partenariat avec Cinéfol 31