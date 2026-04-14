Atelier débrouillardise – Rivetage et soudure (2/2), Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

Atelier débrouillardise – Rivetage et soudure (2/2) Lundi 18 mai, 14h00 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Vous aimeriez savoir bricoler ? Cet atelier est fait pour vous ! Des cours, des fiches pratiques, des démonstrations, … animés par Alain bénévole au Buv’Art.

Tous les lundis hors vacances scolaires, retrouvez Alain et d’autres bricoleurs avertis pour apprendre les bases du bricolage dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

N’hésitez pas à nous indiquer les sujets qui vous intéressent en répondant au sondage.

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Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Vous aimeriez savoir bricoler? Cet atelier est fait pour vous! Des cours, des fiches pratiques, des du00e9monstrations, le tout accessible au Buv’Art et animu00e9 par Alain », « type »: « rich », « title »: « Les ateliers de du00e9brouillardise du Buv’Art (cours de bricolage) », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/y5q6xGKtYccU-baqwMVieAgJqSfpkl8Ihjg-yklcb0qlV2Oc7WlEnzLyk-PkAmy7-vcO4YcaYxOWNbE=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZP5YYPcClwhnC7ySuNQjgHhpEglXawB1_7c9ec4TPFKGO5w/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 630, « thumbnail_width »: 1200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 4279}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Vous aimeriez savoir bricoler ? Cet atelier est fait pour vous ! Des cours, des fiches pratiques, des démonstrations, … Aujourd’hui, le rivetage et la soudure (Deuxième partie).