VERNISSAGE – EXPOSITION Philippe LIMACHER, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

VERNISSAGE – EXPOSITION Philippe LIMACHER Vendredi 8 mai, 18h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00

Une exposition photographique haute en couleurs vous attend : Violet, jaune, vert, les trois couleurs du carnaval de la Nouvelle Orleans, NOLA.

Profitez du vernissage de cette exposition pour écouter l’intermède musical du trio « D’accordLéon » (chant, contrebasse, accordéon) dont l’artiste fait partie.

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie

Photographies couleur + intermède musical