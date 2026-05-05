VERNISSAGE – EXPOSITION Philippe LIMACHER, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère
VERNISSAGE – EXPOSITION Philippe LIMACHER, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère vendredi 8 mai 2026.
VERNISSAGE – EXPOSITION Philippe LIMACHER Vendredi 8 mai, 18h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-08T18:30:00+02:00 – 2026-05-08T20:30:00+02:00
Une exposition photographique haute en couleurs vous attend : Violet, jaune, vert, les trois couleurs du carnaval de la Nouvelle Orleans, NOLA.
Profitez du vernissage de cette exposition pour écouter l’intermède musical du trio « D’accordLéon » (chant, contrebasse, accordéon) dont l’artiste fait partie.
Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie
Photographies couleur + intermède musical
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