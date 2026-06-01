CONCERT, Café associatif Le Buv’Art, Lasserre-Pradère

CONCERT Vendredi 12 juin, 20h30 Café associatif Le Buv’Art Haute-Garonne

Entrée dans la limite des places disponibles. Participation libre mais nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

L’un est guitariste, l’autre pianiste et accordéoniste ; depuis trente ans ils se croisent dans des projets qui ont marqué la scène toulousaine. 100% Collègues, les Motivés, Origines contrôlées, Bernardo Sandoval… À chaque fois les deux ailiers étaient là, pour les accélérations, les contrechants, les montées en puissance.

Ce n’est que depuis peu qu’on peut les écouter en duo ; ils ont gravé un CD, « Anillos ».

Sur les compositions de Serge l’accordéon fuse, sur celles de Jean Luc la guitare s’ébroue ; et le piano vient distiller ses souvenirs en autant de colliers de perles. Ils nous proposent un flamenco teinté de couleurs latines et nourri de sauvages improvisations.

À découvrir !

https://www.youtube.com/watch?v=II6Mkdvz8FM&list=RDII6Mkdvz8FM&start_radio=1

Café associatif Le Buv’Art 5 avenue de Bouconne, 31530 Lasserre-Pradère Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « Serge Lopez », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « »Anillos « par Jean Luc Amestoy et Serge Lopez », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/II6Mkdvz8FM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=II6Mkdvz8FM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCxGpQ1MjHtgyq0gzuRiWJxA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=II6Mkdvz8FM&list=RDII6Mkdvz8FM&start_radio=1 »}]

Serge LOPEZ & Jean-Luc AMESTOY