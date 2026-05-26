Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Café d’en face place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Café d’en face place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors lundi 24 août 2026.

Lieu : place de l'église , 26 420 Saint Agnan en Vercors

Adresse : 680

Ville : 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Département : Drôme

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Café d’en face

place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors 680 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :
2026-08-24

Concert de Café d’en face Jazz, Blues, Folk, Latino.
  .

place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors 680 Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 69 57 18  adrien.cabessa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café d’en face concert: Jazz, Blues, Folk, Latino.

L’événement Concert Café d’en face Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme

À voir aussi à Saint-Agnan-en-Vercors (Drôme)