Concert Café d’en face place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors

Saint-Agnan-en-Vercors

Concert Café d’en face

place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors 680 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Concert de Café d’en face Jazz, Blues, Folk, Latino.

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place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors 680 Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 69 57 18 adrien.cabessa@gmail.com

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English :

Café d’en face concert: Jazz, Blues, Folk, Latino.

L’événement Concert Café d’en face Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme