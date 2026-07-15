Musée des objets du territoire Saint-Agnan-en-Vercors
lundi 31 août 2026 · Saint-Agnan-en-Vercors
Informations pratiques
Saint-Agnan-en-Vercors
Musée des objets du territoire
Le p’tit marché des producteurs Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 17:00:00
fin : 2026-08-31 21:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !
.
Le p’tit marché des producteurs Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 79 42 contact@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the traveling museum of local artifacts created by the Arrozoir theater company, made possible by the large-scale collection drive taking place in Royans-Vercors!
L’événement Musée des objets du territoire Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Saint-Agnan-en-Vercors (Drôme)
- Concert Moussa et Moussa place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors 20 juillet 2026
- Concert Pepely place de l’église , 26 420 Saint Agnan en Vercors Saint-Agnan-en-Vercors 27 juillet 2026
- Cérémonie du 28 juillet Célébration à l’hommage des fusillés Saint-Agnan-en-Vercors 28 juillet 2026
- Concert L’Europe romantique Saint-Agnan-en-Vercors 28 juillet 2026
- Micro distillation de plantes aromatiques Saint-Agnan-en-Vercors 29 juillet 2026