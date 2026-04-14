Concert Cap sur l’océan Église Saint Martin Pagny-sur-Moselle

Pagny-sur-Moselle

Concert Cap sur l’océan

Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Cap sur l’Océan ! L’orchestre d’harmonie de la Société Musicale de Pagny vous embarque dans un concert autour de la mer et des océans !

Ambiance, mélodies envoûtantes, et grand bol d’air marin garantis !

Entrée libreTout public

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Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est smp54@hotmail.fr

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English :

Set course for the ocean! The Société Musicale de Pagny wind band takes you on a concert about the sea and oceans!

Atmosphere, haunting melodies and a breath of sea air guaranteed!

Free admission

L’événement Concert Cap sur l’océan Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON