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Concert Cap sur l’océan Église Saint Martin Pagny-sur-Moselle

Concert Cap sur l’océan Église Saint Martin Pagny-sur-Moselle jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Église Saint Martin

Adresse : 3 Rue du 11 Novembre

Ville : 54530 Pagny-sur-Moselle

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Pagny-sur-Moselle

Concert Cap sur l’océan

Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Cap sur l’Océan ! L’orchestre d’harmonie de la Société Musicale de Pagny vous embarque dans un concert autour de la mer et des océans !

Ambiance, mélodies envoûtantes, et grand bol d’air marin garantis !

Entrée libreTout public
0  .

Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est   smp54@hotmail.fr

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English :

Set course for the ocean! The Société Musicale de Pagny wind band takes you on a concert about the sea and oceans!

Atmosphere, haunting melodies and a breath of sea air guaranteed!

Free admission

L’événement Concert Cap sur l’océan Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON

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