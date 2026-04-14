Concert Cap sur l’océan Église Saint Martin Pagny-sur-Moselle
Concert Cap sur l’océan Église Saint Martin Pagny-sur-Moselle jeudi 7 mai 2026.
Pagny-sur-Moselle
Concert Cap sur l’océan
Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Cap sur l’Océan ! L’orchestre d’harmonie de la Société Musicale de Pagny vous embarque dans un concert autour de la mer et des océans !
Ambiance, mélodies envoûtantes, et grand bol d’air marin garantis !
Entrée libreTout public
0 .
Église Saint Martin 3 Rue du 11 Novembre Pagny-sur-Moselle 54530 Meurthe-et-Moselle Grand Est smp54@hotmail.fr
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English :
Set course for the ocean! The Société Musicale de Pagny wind band takes you on a concert about the sea and oceans!
Atmosphere, haunting melodies and a breath of sea air guaranteed!
Free admission
L’événement Concert Cap sur l’océan Pagny-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PONT A MOUSSON