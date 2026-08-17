Concert & carbonade, Lieu-dit Barbut, 31550 Marliac, France, Marliac

Informations pratiques

Concert & carbonade Samedi 19 septembre, 18h00 Lieu-dit Barbut, 31550 Marliac, France Ariège

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

L’association Bonjour l’ambiance et les paysans du Triptyk vous proposent une soirée champêtre : plein de musiciens et de musiciennes, de la carbonade fermière pour 300 personnes, et une catapulte à fumier pour les enfants, petits ou grands.

Orchestre Sauvage

Une formation composée des élèves de l’école EMILA d’Auterive. Plongeant dans l’univers de l’improvisation, elle explore la création spontanée à travers le SoundPainting : les musiciens dialoguent et tissent des mélodies éphémères, guidés par le langage gestuel du chef d’orchestre Guillaume Viala. Avec Pierre-Yves, maire de la commune, au chant, et son épouse Brigitte à l’accordéon et au chant.

Red Robbo

Red Robbo était un syndicaliste anglais qui organisait des grèves dans les usines. C’est aussi le groupe de Niel, chanteur anglais local, qui propose un répertoire rhythm’n’blues et rock’n’roll : Elvis Presley, Howlin’ Wolf, Hank Williams, Otis Redding, Bettye Swann. Un trio guitares et chant, sans batterie, pour un moment à la fois fort et doux.

Cascades

Igor Huit au saxophone et aux machines, Jokin Perret à la batterie. Un ensemble électro-organique qui sculpte un flux sonore brut et imprévisible, mêlant battements hypnotiques et nappes en suspens. À la fois transe et onirique, un voyage nocturne sous les étoiles.

Djé Balèti

Une catharsis gorgée d’afro-rock psychédélique. Ce trio toulousain mené par Jérémy Couraut depuis 2011 mêle transe, fièvre païenne et références poétiques au répertoire occitan. Sa signature sonore tient à l’espina, instrument carnavalesque niçois à quatre cordes fabriqué à partir d’une calebasse, guitare archaïque électrifiée et saturée d’effets, accompagnée de la basse de Menad Moussaoui et de la batterie d’Antoine Perdriolle. Des chansons engagées en français et en occitan, le bal populaire et le rituel du charivari, avec un seul but : faire danser.

À table

La carbonade est mijotée avec les produits de la ferme du Triptyk : veau, bière noire et miel de pain d’épice. Servie avec des frites maison, des bintjes du coin. 10 €.

Dominique Benz et Louis Voisin, vignerons au Fossat, tiendront leur stand de vins.

Infos pratiques

18h00 , entrée 8 € , gratuit pour les moins de 16 ans

, entrée , gratuit pour les moins de 16 ans Soirée maintenue en cas de petite pluie

Par respect pour les vaches, merci de venir sans animaux

Coordonnées GPS du site : 43.2147493 / 1.4567969

Toutes les informations sur le site de la commune

Lieu-dit Barbut, 31550 Marliac, France Lieu-dit Barbut, 31550 Marliac, France, 31550 Marliac Marliac 31550 Ariège Occitanie [{« link »: « https://mairiedemarliac.fr/agenda/concert »}, {« link »: « https://unidivers.fr/wp-content/uploads/2026/08/capture-d-ecran-2026-08-17-223552-1786999117531.png »}]

Soirée champêtre à la ferme du Triptyk : quatre formations sur scène, carbonade paysanne et vins du Fossat. Entrée 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.